Zabił i zgwałcił 11-latkę. Publiczny lincz na rodzinie sprawcy w Rosji

24-letni Rosjanin, będąc pod wpływem alkoholu, zwabił do opuszczonego budynku 11-letnią dziewczynkę, brutalnie zgwałcił i udusił. Do zdarzenia doszło w nowy rok. Chcąc uniknąć kary, mężczyzna zgłosił się na ochotnika do wojska. To tam został zatrzymany.