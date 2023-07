Żenująca wpadka. Nawet rzecznik rządu nie wie, co robi ten minister

Obecny rząd jest najliczniejszy w historii Polski. Jest na tyle duży, że funkcji poszczególnych ministrów nie pamięta nawet rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wyszło to na jaw, gdy zapytano go o kompetencje ministra Włodzimierza Tomaszewskiego. Polityk dosłownie uciekł do odpowiedzi.