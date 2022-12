Zawieszenie broni na święta? Ukraina stawia sprawę jasno

"Wtedy wszystko, co się stanie, to to, że zobaczymy dokładnie te (same) sceny ponownie, ale za - nie wiem - może sześć, 12 czy 18 miesięcy" - mówił Cleverly. "Rozwiązanie tego musi być trwałe, musi być znaczące, musi być prawdziwe. To, na co musimy uważać, to pauza wykorzystywana przez Rosję jako jedynie sposób na zapewnienie, że kolejna faza jej agresji będzie bardziej skuteczna niż ta obecna" - dodał.