Zaskakujący widok na antenie TVP. Pokazano pocałunek jednopłciowej pary

Oglądający ujrzeli przez moment widok całującej się jednopłciowej pary. Była to para mężczyzn, który trzymali tęczową flagę z napisem "Peace" - co z języka angielskiego oznacza "Pokój". Zakochani dali sobie całusa, co uchwyciło oko kamery. Wielu komentujących zwróciło uwagę na fakt, że jest to zaskakujący widok w telewizji publicznej, która na co dzień stara się wymazać osoby LGBT+ z życia publicznego.