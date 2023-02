"Zaskakujące odkrycie". Naukowcy znaleźli pozostałości wyspy

- Osada ta była centrum metalurgicznym w dobie trwania kultury unietyckiej. Unikatowe jest to, że była to osada umocniona fortyfikacjami - na tych obszarach była to wówczas rzecz niespotykana - powiedział lider badań, dr Jakub Niebieszczański z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.