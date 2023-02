Tak nie wolno nazywać Putina. Rosyjskie służby szukają w mediach społecznościowych "zakazanych" słów

Roskomnadzor - siły powołane do monitorowania, kontrolowania i cenzurowania rosyjskich środków masowego przekazu, w tym również sieci, dba o to, by dyktatorowi na najwyższym stanowisku w Federacji Rosyjskiej nie dostało się za bardzo ze strony krytyków. Służby systematycznie wyszukują osoby, które w komentarzach i publikacjach zostawiają obraźliwe słowa pod adresem Putina. Agenci mają nawet "ściągi" z listą zakazanych fraz.