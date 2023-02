Ruszyła rosyjska ofensywa. "Chcą przełamać obronę i ściągnąć odwody"

- Jeśli jest to początek ofensywy, to brakuje im przygotowania ogniowego. Nie widzimy na razie intensywnych działań rosyjskich wojsk artyleryjskich. Za to są atakowane poszczególne miejscowości, miasta i wioski. Po przełamaniu linii obronnych w Donbasie może się to jednak zmienić - uważa gen. Koziej.