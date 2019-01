Zamknięte molo, gigantyczne korki i akcje ratunkowe w górach. Pogoda nie była łaskawa

W wielu rejonach Polski pogoda w środę wyjątkowo dała się we znaki. Górscy ratownicy musieli dwukrotnie interweniować, a na północy kraju wiatr zerwał część dachu kamienicy. Śnieg utrudnił i tak już uciążliwe powroty z Zakopanego po świętowaniu sylwestra.

Ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR we wtorek wieczorem dotarli do kobiety i mężczyzny, którzy schronili się w szałasie w rejonie szczytu Naroże w Beskidzie Żywieckim. Ze względu na trudne warunki pogodowe i wyczerpanie poprosili o pomoc. Podjęto decyzję o zwiezieniu ich do miejscowości Sidzina.