Zakopane i okolice sparaliżowane. Olbrzymie korki. Mamy zdjęcia

Turyści, którzy pod Tatrami witali Nowy Rok, masowo opuszczają Podhale. Efekt? Wszystkie wyjazdowe ulice z Zakopanego są zablokowane. Desperaci z walizkami starają się przedrzeć do miasta pieszo. Nie lepiej jest na zakopiance. Przejazd z zimowej stolicy Tatr do Krakowa zajmuje rekordowe 5 godzin.



Sylwestrowe szaleństwo w Zakopanem zakończyło się totalnym paraliżem miasta. Świeże opady śniegu, zły stan dróg i tłumy turystów wyjeżdżających z miasta sprawiły, że poruszanie się dziś po nim i po okolicach samochodem to istny koszmar.

Rezultat? Zakopiańczycy zawracają do domów, tam zostawiają auta i ruszają do miasta pieszo. Podobnie zdesperowani turyści, którzy brodzą z walizkami w śniegu w drodze na dworzec. Oto zdjęcie zrobione ok. 7 km od dworca: