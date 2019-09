Zamach z 11 września 2001 na World Trade Center. Lech Wałęsa wspomina wydarzenie jako "jeden z najtragiczniejszych dni w historii ludzkości"

Zamach z 11 września 2001 na World Trade Center. Dziś mija 18 lat od tragedii, która spotkała Nowy Jork i Pentagon. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Lech Wałęsa wspomina wydarzenie jako "jeden z najtragiczniejszych dni w historii ludzkości"

Dokładnie 18 lat temu doszło do serii ataków terrorystycznych przeprowadzonych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przypominamy, że sprawcami zamachu byli członkowie organizacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów pasażerskich skierowali je na dwie słynne wieże Word Trade Center oraz budynek Pentagonu . Dwa spośród porwanych samolotów (modele Boeing 767) rozbiły się o bliźniacze wieże Word Trade Center w Nowym Jorku , trzeci samolot zniszczył część Pentagonu, natomiast ostatni nie dotarł do celu i wskutek obronnych zachowań pasażerów przebywających na jego pokładzie, rozbił się na polu w Pensylwanii. Łącznie w zamachu zginęło 2996.

18. rocznica ataków na World Trade Center – Nowy Jork uczci pamięć ofiar

Zgodnie z tradycją, Nowy Jork uczci dziś rocznicę ataków terrorystycznych na World Trade Center z 2001 roku. Wiadomo, że już 10 września miejsce pamięci ofiar przyciągnęło tłumy turystów oraz mieszkańców miasta. Przypominamy, że tzw. Strefę Zero wypełniają w większości olbrzymie wieżowce ze szkła nowoczesnego kompleksu WTC. Najwyższym z nich jest mierzący 541 m One Word Trade Center, na którego szczycie znajduje się One World Observatory (do obserwatorium wjedża się windą w zaledwie 47 sekund). W miejscu fundamentów dawnych Twins Tower stoją natomiast dwie, wielkie fontanny, na których ścianach wygrawerowano nazwiska ofiar. Warto zaznaczyć, że uroczystości rocznice są organizowane przede wszystkim dla ocalałych z tragedii oraz rodzin blisko trzech tysięcy ofiar. Są oni zapraszani do Muzeum 9/11, zamkniętego w tym czasie dla zwiedzających.