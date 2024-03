Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

"W toku śledztwa uzyskano dane potwierdzające, że sprawcy zamachu terrorystycznego otrzymywali znaczne kwoty pieniędzy i kryptowaluty z Ukrainy, które zostały wykorzystane w trakcie przygotowań do przestępstwa" - czytamy w rosyjskim dokumencie.

Od momentu zamachu w Kranosgorsku Rosja usilnie, wbrew faktom, próbują forsować tezę, że za zamachem stoi Ukraina, a nawet USA. Podczas czwartkowego briefingu online rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby ostro skrytykował za to Kreml, twierdząc, że jedynym odpowiedzialnym jest Państwo Islamskie , a USA aktywnie starały się zapobiec zamachowi.

- To przypomina mi o tym, co zwykł mówić mój wujek. Miał małe gospodarstwo i hodował bydło w miejscu niedaleko Ocali na Florydzie. On zwykł mawiać, że najlepsi sprzedawcy gnoju często trzymają próbki w swoich ustach. Rosyjscy oficjele wydają się dobrymi sprzedawcami gnoju - powiedział Kirby.