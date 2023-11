Zaginiona Weronika odnaleziona. Matka nastolatki zatrzymana

Dodawała, że jej matka nie widzi, co się wokół niej dzieje. - Nie dociera do niej, że Weronika powinna chodzić do szkoły, że to nie jest czas na wycieczkę. Nie chce powiedzieć, gdzie są, kiedy wrócą. Nie pozwoliła mi porozmawiać z siostrą - mówiła kobieta.