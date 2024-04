Zabił partnerkę, bo chciała od niego odejść. Zapadł wyrok sądu

W czwartek, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał wyrok sądu okręgowego, który w maju 2023 r. skazał Arkadiusza M. na karę dożywotniego więzienia. Sąd uznał go winnym zabójstwa swojej partnerki oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu mimo wcześniejszego odebrania prawa jazdy. Sąd uniewinnił go jednak od zarzutu zaboru samochodu należącego do ofiary w celu krótkotrwałego użycia i porzucenia uszkodzonego pojazdu.