Wysokie rachunki za prąd? Wybierz suszarkę o klasie energetycznej A+++, aby oszczędzać na każdym cyklu suszenia.

Czy Twoje rachunki za prąd wydają się zbyt wysokie? Istnieje prosty sposób na ich obniżenie, szczególnie jeśli zastanawiasz się nad wymianą lub zakupem nowych urządzeń AGD. W obecnych czasach, kiedy ceny energii elektrycznej nieustannie rosną, znalezienie skutecznych metod na redukcję kosztów stało się niezbędne w wielu domach. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest wybór urządzeń o wysokiej klasie energetycznej, które są używane na co dzień.

Materiał sponsorowany przez Elektrolux

Oszczędzaj podczas suszenia ubrań z suszarką AbsoluteCare

Nowa linia suszarek Electrolux AbsoluteCare stanowi prawdziwy przełom w oszczędzaniu energii podczas suszenia ubrań. Wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne, te suszarki nie tylko skutecznie chronią tkaniny, ale także znacząco redukują zużycie energii.

Suszarki Electrolux AbsoluteCare, posiadające klasę energetyczną A+++, umożliwiają znaczące obniżenie rachunków za prąd. Dzięki temu, każdy cykl suszenia staje się bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, co przekłada się na oszczędność czasu, energii i pieniędzy, przy jednoczesnej dbałości o najwyższą jakość pielęgnacji ubrań.

W dalszej części artykułu szczegółowo przedstawimy każdą funkcję suszarek Electrolux AbsoluteCare, aby podkreślić, jak nowa seria tych urządzeń jest jeszcze bardziej oszczędna i efektywna.

Funkcja SyncDry i jej wpływ na efektywność energetyczną

Innowacyjna funkcja SyncDry w nowych suszarkach Electrolux AbsoluteCare rewolucjonizuje proces suszenia ubrań, zapewniając nie tylko wyższy poziom wygody, ale także znaczące oszczędności energetyczne.

Dzięki inteligentnemu połączeniu suszarki z pralką za pomocą sieci Wi-Fi, SyncDry automatycznie dostosowuje parametry suszenia do wcześniej wybranych ustawień prania. Oznacza to, że jeśli pralka została ustawiona na delikatne pranie bawełny, suszarka automatycznie dobierze najbardziej odpowiedni cykl suszenia, maksymalizując efektywność energetyczną i zapewniając optymalną ochronę tkanin. Automatyczne dopasowywanie programów nie tylko eliminuje potrzebę ręcznego wybierania ustawień, ale także zapobiega nadmiernemu zużyciu energii poprzez dostosowanie czasu suszenia i temperatury do aktualnych potrzeb.

Synchronizacja między urządzeniami przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia energii, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki za prąd i lepszą ochronę środowiska. Funkcja SyncDry stanowi doskonały przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważony rozwój, oferując jednocześnie niezrównaną wygodę użytkowania.

Większa wydajność dzięki możliwości suszenia różnych rodzajów tkanin

Możliwość suszenia różnych rodzajów tkanin dzięki funkcji MixCare w suszarkach Electrolux AbsoluteCare znacząco zwiększa wydajność procesu suszenia, jednocześnie przyczyniając się do redukcji liczby cykli suszenia.

Funkcja MixCare umożliwia suszenie ładunków składających się zarówno z bawełny, jak i syntetyków bez konieczności ich wcześniejszego sortowania. Dzięki temu użytkownicy mogą suszyć różnorodne tkaniny w jednym cyklu, co nie tylko oszczędza czas, ale także zmniejsza zużycie energii, ponieważ nie ma potrzeby uruchamiania wielu krótszych cykli suszenia dla poszczególnych rodzajów materiałów.

Automatyczne dostosowywanie parametrów suszenia do mieszanych ładunków zapewnia również, że wszystkie tkaniny są równomiernie wysuszone, co jest kluczowe dla zachowania ich jakości i trwałości. Funkcja MixCare jest idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, które cenią sobie efektywność i wygodę, jednocześnie dbając o ekologiczny aspekt prania i suszenia ubrań.

Suszenie dostosowane do każdego załadunku z funkcją SensiCare

Funkcja SensiCare w suszarkach Electrolux AbsoluteCare rewolucjonizuje proces suszenia, dostarczając inteligentne rozwiązanie, które dostosowuje czas suszenia i zużycie energii do każdego załadunku indywidualnie.

Dzięki zaawansowanym czujnikom, SensiCare skrupulatnie monitoruje poziom wilgotności ubrań w trakcie cyklu suszenia, co pozwala na precyzyjne dostosowanie czasu suszenia, aby uniknąć przesuszenia tkanin. To nie tylko chroni ubrania przed nadmiernym zużyciem i utratą kolorów, ale również znacząco redukuje zużycie energii, eliminując niepotrzebnie długie cykle suszenia.

Jeśli załadunek jest już prawie suchy, SensiCare skróci czas suszenia, zapewniając jednocześnie, że ubrania wyjdą z suszarki idealnie suche, miękkie i gotowe do noszenia. Dzięki temu, ubrania zachowują swoją jakość na dłużej, a użytkownicy cieszą się niższymi rachunkami za prąd, co czyni SensiCare idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają efektywności energetycznej i chcą dbać o swoje ubrania w najlepszy możliwy sposób.

Oszczędność podczas każdego cyklu suszenia ubrań

Suszarki Electrolux AbsoluteCare, wyposażone w silniki inwerterowe, stanowią przełom w dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji hałasu podczas codziennych cykli suszenia ubrań.

W przeciwieństwie do tradycyjnych silników, silniki inwerterowe zastosowane w konstrukcji suszarek Electrolux AbsoluteCare działają z optymalną prędkością, dostosowując się do obciążenia, co znacząco zmniejsza zużycie energii oraz przedłuża żywotność urządzenia. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za prąd oraz cichą pracą suszarki, czyniąc proces suszenia ubrań mniej uciążliwym.

Suszarki Electrolux AbsoluteCare posiadają certyfikat Green Woolmark, co potwierdza ich energooszczędność oraz bezpieczeństwo dla delikatnych tkanin. Certyfikat ten gwarantuje, że suszarki spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące niskiego zużycia energii, jednocześnie zapewniając optymalne warunki suszenia dla wełnianych i innych delikatnych materiałów.

Dla użytkowników oznacza to nie tylko oszczędność na rachunkach za energię, ale również pewność, że ich ulubione ubrania, nawet te najdelikatniejsze, będą odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie suszenia. Wybierając suszarkę z certyfikatem Green Woolmark, klienci decydują się na urządzenie przyjazne dla środowiska i ich portfela, które gwarantuje długotrwałą ochronę ich garderoby.

Dlaczego warto wybrać suszarkę o klasie energetycznej A+++?

Wybór suszarki o klasie energetycznej A+++ niesie ze sobą liczne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak silniki inwerterowe i pompy ciepła, te urządzenia charakteryzują się wyjątkową efektywnością energetyczną. Oznacza to mniejsze zużycie energii i niższe rachunki za prąd, co czyni te suszarki bardziej opłacalnym wyborem w dłuższej perspektywie. Suszarka z pompą ciepła to doskonała opcja dla osób, które cenią zarówno wysoką jakość suszenia, jak i ochronę swoich ubrań.

Dzięki niższym temperaturom suszenia, tkaniny są lepiej chronione, a energooszczędność urządzenia przekłada się na realne oszczędności, co pozwala użytkownikom cieszyć się niższymi rachunkami za prąd. Szacuje się, że roczny koszt suszenia dla modelu suszarki Electrolux 900 PerfectCare EW9D787KCP przy obecnych stawkach wynosi jedynie 135,96 zł*.

Mniejsze zużycie energii przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla, co ma pozytywny wpływ na środowisko i wspiera globalne starania o zrównoważony rozwój.

Nowoczesne funkcje, jak automatyczne dostosowywanie cykli suszenia do rodzaju tkaniny, nie tylko ułatwiają codzienne użytkowanie, ale też zapewniają delikatne traktowanie nawet najbardziej wrażliwych materiałów. Dzięki temu, ubrania są lepiej zabezpieczone przed nadmiernym zużyciem, co przedłuża ich żywotność i przyczynia się do zmniejszenia konieczności częstego ich zastępowania.

W rezultacie, inwestycja w suszarkę o klasie energetycznej A+++ to decyzja, która przynosi wymierne oszczędności, wspomaga ochronę środowiska i ułatwia dbanie o trwałość ulubionych ubrań.

* Roczne zużycie energii jest obliczane na podstawie 160 cykli suszenia. Wartość zużycia energii modelu suszarki Electrolux 900 PerfectCare EW9D787KCP 59,6cm 8kg wynosi 132 kWh. Rzeczywiste zużycie energii na cykl będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia. Średnia cena brutto prądu w Polsce dla taryfy G11 (stała cena przez całą dobę dla gospodarstw domowych) od lipca 2024 r. wynosi 1,03 zł/kWh. Jest ona wyliczona na podstawie średniej wartości ceny za kWh dla poszczególnych dystrybutorów energii. Warto pamiętać, że cena za kWh może się różnić w zależności od dystrybutora oraz dostawcy energii elektrycznej.

