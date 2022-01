Wypadek wojskowej cysterny. Akcja służb na DK 65

Groźny wypadek na Lubelszczyźnie

W niedzielę doszło także do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 17 - w miejscowości Łopiennik Podleśny (powiat krasnostawski). Tam autokar wpadł do rowu. Serwis TVN24 przekazał, że w wypadku rannych zostało 11 osób. Przewieziono je do szpitala.