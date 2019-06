Wypadek na A6 pod Szczecinem. Bohater z Ukrainy wyciągał ludzi z płonących aut. Miał tylko gaśnicę i baniak z wodą

Wybił szybę w płonącym aucie i uratował cztery osoby. Miał do dyspozycji tylko gaśnicę i trzydziestolitrowy baniak z wodą. Pan Andrij z Ukrainy został okrzyknięty bohaterem niedzielnego wypadku na A6. Sam jednak nie czuje się bohaterem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Karambol na A6 (PAP, Fot: Marcin Bielecki)

Do tragicznego zderzenia siedmiu aut doszło w niedzielę na trasie A6 w stronę Świnoujścia. Dwie godzinygodziny później miał także miejsce wypadek w przeciwnym kierunku. W sumie zderzyło się 10 samochodów, a sześć osób straciło życie.

- W sumie w wypadku brały udział 22 osoby. Rannych zostało aż szesnaście - informowała w rozmowie z Wirtualną Polską Paulina Targaszewska z Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Na miejscu był pan Andrij. To Ukrainiec, który ratował poszkodowane osoby z płonących aut. Rozmawiał z nim dziennikarz Radia Szczecin, Łukasz Szełemej, który był na miejscu zdarzenia.

"Był bardzo przejęty"

- To kierowca ciężarówki. Pochodzi z Ukrainy, ale mieszka w Polsce. Spotkałem go, jak czekał, by przekazać policji to, co on widział. Widać było, że był przejęty. Trochę nieobecny - relacjonuje Łukasz Szełemej w rozmowie z Wirtualną Polską.

Pan Andrij powiedział dziennikarzowi, że podszedł do jednego z płonących aut. W środku były dwie kobiety i dwoje dzieci. Wyciągnął te osoby z samochodu wybijając szybę. - To był zdaje się pierwszy samochód, który zaczął się palić. Pan Andriej, z tego co mówił, miał tylko gaśnicę i baniak trzydziestolitrowy z wodą - opowiada dziennikarz Radia Szczecin.

Łukasz Szełemej rozmawiał też z jedną z kobiet, którą uratował pan Andrij. - Mówiła, że robił wszystko, co mógł, żeby pomagać poszkodowanym - wyznaje dziennikarz.

- Pan Andrij nie czuł się bohaterem. Robił to, co trzeba było. Powiedział, że na Ukrainie jak coś takiego się stanie, to trzeba sobie radzić samemu, bo bardzo długo czeka się na pomoc. On jest nauczony, że trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. I reagować - podsumowuje Szełemej.

Domniemany sprawca zatrzymany

Kierowca tira, który uczestniczył w zderzeniu siedmiu pojazdów, został zatrzymany. Nie postawiono mu jeszcze zarzutów.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże prowadzi postępowanie w związku z podejrzeniem sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym, która skutkowała śmiercią osób. Za ten czyn przewidywana jest kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.