Wypadek chińskiego samolotu. Na pokładzie Rosjanin?

Według niektórych doniesień mediów, drugi członek załogi jest rosyjskim "instruktorem". Dowodem na to mają być jego kaukaskie rysy twarzy i kolor włosów. Oznaczało by to, że Rosjanin uczył Chińczyka latania chińskiej konstrukcji samolotem. Bardziej prawdopodobna wersja mówi, że to Rosjanin uczył się chińskich przyrządów na samolocie szkolnym, tak aby mógł później zasiąść za sterami np. chińskiego samolotu bojowego - czytamy na portalu.