Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Jurek Owsiak skrytykował Polaków: "To wstyd, obciach"

- Trzeba wziąć na przetrzymanie i trzeba wziąć się w garść - nawołuje Jurek Owsiak. Bardzo krytycznie odnosi się też do Polaków, którzy nie wzięli udziału w wyborach. Chociaż frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była rekordowa i wynosiła ok. 46 proc., ponad połowa uprawnionych do głosowania nie skorzystała z tej możliwości.

Jerzy Owsiak skomentował wyniki wyborów do Europarlamentu (East News, Fot: Jan Bielecki)

Jurek Owsiak opublikował na Facebooku wideo z przesłaniem do Polaków. Powiedział, że dzisiejszy poniedziałek kojarzy mu się z tym sprzed 27 lat. - Po pierwszym finale WOŚP rano było - 17 st. C i wydawało się, że wszystko runie. Ale nie runęło - stwierdził.

- Panowie i panie, trzeba wziąć na przetrzymanie i trzeba wziąć się w garść. Głównym problemem jest to, że ponad połowa Polaków olała ten dzień, nie poszła na wybory, miała to gdzieś. To nieprawdopodobne rzecz niebywała, że wolny naród w większość swojej mocy i siły rezygnuje z tej możliwości - powiedział szef Orkiestry. - To wstyd, obciach, coś niepojętego. Wstydźcie się ci wszyscy, którzy nie poszliście na wybory. Nie ma tu żadnej wymówki - dodał.

"Wybrała mniejszość" Owsiak nie przyjmuje wytłumaczenia, że "nie ma na kogo głosować". Podkreśla, że wybory były demokratyczne i ich wynik jest wolą narodu, chociaż zagłosowała mniej niż połowa Polaków.

W wyborach do Europarlamentu zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając ponad 45 proc. głosów. Na Koalicję Europejską głosowało 38 proc. wyborców. Trzecie miejsce na podium zajęła Wiosna Roberta Biedronia z ponad 6 proc. poparcia. Zarówno Konfederacja, Kukiz'15, jak i Lewica Razem nie przekroczyły progu wyborczego.