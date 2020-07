Wyniki wyborów 2020. Jacek Czaputowicz odpiera zarzuty ws. problemów z głosowaniem za granicą

- Te głosy, które nie wróciły (...), być może Polacy nie chcieli udzielić żadnemu z kandydatów poparcia - powiedział podczas wtorkowej konferencji szef MSZ Jacek Czaputowicz. Stwierdził, że niektórzy wyborcy nie odebrali pakietów, które do nich wysłano, bo np. byli na urlopie.

Przyznał też, że być może niektóre pakiety nie doszły na czas , ale "nie jest to wina MSZ". - Poczta, niektórzy listonosze, mogli nie zdążyć - uznał Czaputowicz. Zauważył, że 83 proc. pakietów z zagranicy wróciło z powrotem. Jego zdaniem to bardzo dobry wynik. A pakiety, które nie wróciły zdaniem Czaputowicza w większości w ogóle nie zostały odesłane przez wyborców.

- To nie jest tak, że MSZ działał celowo, wspierał jednego, a nie drugiego kandydata - zaznaczył szef resortu spraw zagranicznych. Przyznał, że działano w "trudnej sytuacji pandemii", i bolą go zarzuty o nieuczciwość. - Osiągnęliśmy prawie pół mln głosów Polaków za granicą i uznajemy to za ogromny sukces - powiedział.