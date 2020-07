Wyniki wyborów 2020. Polonia zapowiada protesty wyborcze. "Te głosy mogły zmienić wynik"

519 431 - tyle osób zarejestrowało się do II tury wyborów prezydenckich za granicą. Jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, problemy z głosowaniem i pakietami wyborczymi Polacy mieli już przy okazji I tury . Mówili nam wtedy o opóźnieniach związanych z przychodzącymi pakietami, o problemach z ich osobistym dostarczeniem, a także o przypadkach, w których pakiet nie doszedł do nich wcale. Podobne problemy pojawiły się tuż przed II turą wyborów prezydenckich.

Marta Olszewska z Barcelony mówi nam: - Pakiet do mnie nie dotarł. Czuje niemoc i wielką złość. Zostałam pozbawiona mojego prawa do głosowania. Będę składać protest wyborczy. Formularz mam już wypełniony.

- Tutaj Polacy jechali setki kilometrów, żeby moc zagłosować. Rozmawiałam z trzema listonoszami, stałam godzinę na poczcie w 8 miesiącu ciąży w upale, by ubiegać się o pakiet, dzwoniłam do konsulatu, ale nic z tego. Pakiet nie doszedł. Został wysłany 2 lipca poczta priorytetową "urgente”. Mieszkam 5 km od konsulatu, mogłam iść zagłosować osobiście, ale w Hiszpanii nie było takiej możliwości - dodaje.

Przesyłkę "urgente" wysłano też do innego Polaka z Barcelony. Data nadania: 6 lipca. Karty do głosowania korespondencyjnego przyszły do niego... w poniedziałek o godz. 11. On również zapowiada złożenie protestu wyborczego.