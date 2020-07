Wybory 2020. Tutaj Polonia nie odda głosu. Na drodze stanął koronawirus

Postanowiliśmy to sprawdzić. Jedna z Polek mieszkająca w Chile potwierdziła nam, że w tym kraju Polonia nie może głosować w wyborach prezydenckich. Wyjaśnia, że wszystko pokrzyżowała pandemia koronawirusa - w całym kraju trwa kwarantanna. Jak dodała, od czterech miesięcy mieszkańcy nie wychodzą z domów, nawet na zakupy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pytane o sytuację Polonii w Chile w kontekście wyborów poinformowało nas, że ze względu na panującą sytuację epidemiczną nie było możliwości utworzenia w tym kraju obwodu do głosowania. "W dniu 19 marca w Chile został wprowadzony stan wyjątkowy, który następnie został przedłużony w dniu 16 czerwca o kolejne 90 dni. W jego ramach m.in. wprowadzono godzinę policyjną na obszarze całego kraju, część miejscowości i dzielnic miast objęta została ścisłymi ograniczeniami dotyczącymi poruszania się" - informuje nas MSZ.

Jak to wygląda w liczbach? W ubiegłorocznych wyborach do parlamentu w Chile do spisu wyborców zapisały się 143 osoby.