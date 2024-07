"Wymyślił, żeby papież jechał tramwajem". Nie żyje znany ksiądz

"Radio nas połączyło, dzięki niemu mogłem przejść z dziennikarstwa teoretycznego w praktykę. Był człowiekiem niezwykłej, wręcz niespożytej energii, fantastycznych pomysłów i zwykłego życiowego optymizmu. Bardzo zaangażowany i oddany każdej sprawie, którą dostał do zrealizowania. Tak było np. podczas Światowych Dni Młodzieży - to właśnie Marek wymyślił, żeby Franciszek pojechał na Błonia …zwykłym, miejskim tramwajem. Trudno mi uwierzyć, że odszedłeś. I zwyczajnie dziękuję za wszystko" - to z kolei wpis ks. Kazimierza Sowy.