Wyjazd poza granicę? Gdzie nie ruszać się bez winiety

Wielu z nas nadal kojarzy winiety z charakterystycznymi naklejkami umieszczanymi na szybie pojazdu. Często w celu ich zakupu trzeba było odczekać znaczną ilość czasu w długich kolejkach, co dezorganizowało podróż. W przypadku przejeżdżania przez kilka krajów, w których obowiązywały winiety, umieszczanie ich na pojeździe, a później zdejmowanie nie zawsze było łatwe i nie wyglądało zbyt estetycznie . Obecnie scenariusz ten należy już do przeszłości.

We wszystkich krajach europejskich w związku z opłatami za przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu obowiązują obecnie winiety elektroniczne, czyli tzw. e-winiety. Co to jest? To winiety, które po opłaceniu widoczne są w specjalnym systemie danego kraju i których nie trzeba drukować, ani naklejać na samochodzie. Posiadanie uiszczonej opłaty weryfikowane jest w określonym państwie przez system kamer, a także wyznaczone w tym celu patrole.