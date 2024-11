Wybory w USA. Kiedy koniec głosowania i wyniki wyborów?

Pierwsze wyniki powinny zacząć spływać tuż po zamknięciu lokali wyborczych w Indianie i Kentucky - o godz. 18 czasu lokalnego (o północy w Polsce), zaś godzinę później lokale zamkną się w pierwszym z "wahających się" i kluczowych dla wyników wyborów stanie, Georgii. Pół godziny później głosowanie skończy się w Karolinie Północnej, zaś o godz. 2 czasu polskiego - w Pensylwanii i Michigan. Jako ostatni z kluczowych stanów skończy głosować Nevada - o godz. 4 czasu polskiego.

W obecnych wyborach prezydenckich w USA kluczową rolę odgrywają tzw. swing states, czyli stany wahające się, które mogą zadecydować o ostatecznym wyniku. Do najważniejszych z nich należą: Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada, Karolina Północna, Floryda, New Hampshire oraz Ohio. Te stany są szczególnie istotne, ponieważ ich wyborcy często zmieniają swoje preferencje między Demokratami a Republikanami, co sprawia, że wynik w nich jest trudny do przewidzenia.

Łączna liczba głosów elektorskich do zdobycia w swing states w obecnych wyborach wynosi 127. Najwięcej głosów elektorskich znajduje się w Florydzie, gdzie jest ich 30, oraz w Pensylwanii – 19. Inne ważne stany to Michigan z 15 głosami, Georgia i Karolina Północna, z których każdy ma po 16 głosów, a także Wisconsin z 10 głosami. Arizona posiada 11 głosów, Nevada 6, a Ohio 12. Na koniec New Hampshire, które dysponuje 4 głosami elektorskimi. Te stany stanowią kluczowy obszar rywalizacji, a ich wynik może przeważyć o zwycięstwie w wyborach prezydenckich.

Obok wyborów prezydenta, mieszkańcy wszystkich 50 stanów głosują na swoich kongresmenów, 34 - senatorów, a w 11 - gubernatorów. W 10 stanach odbędą się referenda na temat zagwarantowania prawa do aborcji, zaś w pięciu na temat legalizacji rekreacyjnej marihuany i psychodelików.

Zakończenie głosowania w wyborach w USA (podajemy godziny polskiego czasu)

0:00

Indiana (zamknięcie lokali w 3, 5, 6, 7 i 9 dystrykcie)

Kentucky (zamknięcie lokali w 3, 4, 5 i 6 dystrykcie)

1:00

Georgia

Indiana (zamknięcie lokali w 1, 2, 4 i 8 dystrykcie)

Kentucky (zamknięcie lokali w 1 i 2 dystrykcie)

Karolina Południowa

Vermont

Wirginia

Floryda (zamknięcie lokali od 3 do 28 dystryktu)

1:30

Karolina Północna

Ohio

Wirginia Zachodnia

2:00

Alabama

Connecticut

Delaware

Dystrykt Kolumbia

Floryda (zamknięcie lokali w 1 i 2 dystrykcie)

Illinois

Kansas (zamknięcie lokali w 2, 3 i 4 dystrykcie)

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan (zamknięcie lokali od 2 do 13 dystryktu)

Missisipi

Missouri

New Hampshire

New Jersey

Oklahoma

Pennsylvania

Rhode Island

Tennessee

Teksas (zamknięcie lokali od 1 do 15 oraz od 17 do 22, a także od 24 do 38 dystryktu)

2:30

Arkansas

3:00

Arizona

Kolorado

Iowa

Kansas

Luizjana

Michigan (zamknięcie lokali w 1 dystrykcie)

Minnesota

Nebraska

Nowy Meksyk

Nowy Jork

Dakota Północna

Dakota Południowa

Teksas (zamknięcie lokali od 16 do 23 dystryktu)

Wisconsin

Wyoming

4:00

Idaho

Montana

Nevada

Utah

5:00

Kalifornia

Idaho (zamknięcie lokali w 1 dystrykcie)

Oregon

Waszyngton

6:00

Hawaje

7:00

Alaska

