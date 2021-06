Wybory w Rzeszowie. Wygrana Konrada Fijołka. Opozycja: "Stolik się wywrócił. To porażka Kaczyńskiego"

- Konrad Fijołek zyskał nie tylko głosy opozycji, ale także głosy wyborców prezydenta Tadeusza Ferenca. Marcin Warchoł nie potrafił tego zrobić, większość ludzi nie skojarzyło go z prezydentem Werencem - ocenia Motyka. Rzecznik PSL zaznacza jednak, że wynik rezultat wyborczy niekoniecznie przełoży się na większą współpracę opozycji na poziomie ogólnokrajowej. - To jest Rzeszów. To są zupełnie inne wybory w okręgach. Ale zobaczymy, jak będą wyglądać wyniki samorządowe, na burmistrzów, wójtów. To będą realne pojedynki, bardziej miarodajne - zaznacza Motyka.