Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne, pocztowe przesyłki już nie. Za tym głosował PiS

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" zwrócił uwagę na uzasadnienie projektu ustawy "o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2". Jej projekt wpłynął do Sejmu 28 kwietnia, podpisał się pod nim premier Mateusz Morawiecki .

Ciekawe jest uzasadnienie do tego projektu, szczególnie fragment dotyczący zmian w ustawie Prawo energetyczne. Dotyczy on możliwości przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zmianie taryf.

"Mniejsza liczba przesyłek pocztowych będzie oznaczała niższą ekspozycję pracowników przedsiębiorstw energetycznych oraz operatora pocztowego na czynniki ryzyka związane z fizycznym przygotowaniem wysyłki” - czytamy dalej w uzasadnieniu do rządowego przedłożenia.

Wybory prezydenckie 2020. Delagatów do KRP wybiorą dopiero 90 dni po stanie epidemii

To nie wszystko. Zgodnie z art. 67 przyjętej w czwartek przez Sejm ustawy odwołano wybór delegatów do Krajowej Rady Prokuratorów. Jak czytamy w uzasadnieniu "Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym składa się m.in. z 4 przedstawicieli wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, przedstawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej i przedstawicieli wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych - po jednym z każdej prokuratury regionalnej".

"Przeprowadzenie ich wyborów w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii skutkowałoby koniecznością zgromadzenia w jednym czasie i miejscu wielu osób, co mogłoby stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia” - tłumaczy projektodawca.

"W tym stanie rzeczy kadencja Krajowej Rady Prokuratorów w dotychczasowym składzie powinna zostać przedłużona do czasu wyboru i powołania przedstawicieli na nową kadencję. Aby wybory mogły odbyć się w jak najbezpieczniejszy sposób, czas na ich przeprowadzenie ustalono na 90 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - czytamy w uzasadnieniu do rządowego przedłożenia.

Przypomnijmy, że od 24 marca w Polsce obowiązuje stan epidemii. Według rządzących nie jest on jednak powodem do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, jakim jest np. stan klęski żywiołowej, który umożliwiłby przesunięcie wyborów. Mogłyby się one wówczas odbyć najwcześniej 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego.