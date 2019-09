Wybory parlamentarne 2019. Rozgardiasz w Sejmie. Wiemy, kto za tym stoi

Nie ustaje zamieszanie wokół decyzji o skróceniu ostatniego posiedzenia Sejmu. Ryszard Terlecki rozwiał wątpliwości w sprawie tego, kto złożył do Prezydium Sejmu wniosek w tej sprawie. - To byłem ja - przyznał.

- To nie jest przerwanie posiedzenia, tylko skrócenie do jednego dnia i przeniesienie reszty punktów programu na okres już bezpośrednio po wyborach, żeby umożliwić posłom prowadzenie kampanii, która jest krótka i musi być intensywna. Wniosek jest na piśmie złożony do Prezydium Sejmu. Ja w imieniu klubu parlamentarnego PiS go podpisałem. Nie ma uzasadnienia. Uzasadnienie było ustne na Prezydium Sejmu. Mamy krótką kampanię, a demokracja wymaga, żeby posłowie mogli przedstawić swoje dokonania i programy swoich partii - tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki.