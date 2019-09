Wybory parlamentarne 2019. Premier reaguje na spot KO. Chce spotkać się z rodziną, która wystąpiła w filmie

Wybory parlamentarne 2019. Premier Mateusz Morawiecki chce porozmawiać z rodziną, która wystąpiła w spocie Koalicji Obywatelskiej. "Spotkanie może odbyć się u rodziny lub w KPRM" - napisał rzecznik rządu na Twitterze.

Koalicja Obywatelska przygotowała nowy spot na nadchodzące wybory parlamentarne 2019. Wirtualna Polska opublikowała film jako pierwsza. "Chcielibyśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500+" - mówi bohater nagrania i po chwili dodaje: Panie premierze, pan nie jest w porządku. Samo 500+ nie wystarczy, by żyć.

Film wywołał niemałe zainteresowanie w mediach społecznościowych, był promowany przez polityków ugrupowania jako głos "zwyczajnej polskiej rodziny". "Ten spot KO to nawet byłby fajny, gdyby nie był taki boleśnie sztuczny. Przekaz w porządku, wykonanie raczej nie bardzo" - napisała na Twitterze dziennikarka Dominika Długosz. Pozostali publicyści i internauci wskazywali również na to, że w filmie wystąpili specjalnie wynajęci aktorzy.

Głos zabrał również rzecznik rządu Piotr Mueller, który napisał na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki "z chęcią spotka się z rodziną, która w nim występuje". "Odbyliśmy wiele spotkań w całej Polsce, rozmawiamy z Polakami. Spotkanie może odbyć się u rodziny lub w KPRM" - czytamy w poście. Mueller skierował się również do Grzegorza Schetyny z prośbą, by przekazać kontakt do bohaterów spotu.