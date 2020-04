Wybierz! Podcast - Odcinek 7 - 13.04 - prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Michał Rusinek

W 7. odcinku "Wybierz! Podcastu" rozmawiamy o książce, o wpływie języka na postrzeganie polityki, a także o kampanii wyborczej, która toczy się w cieniu koronawirusa. To wpływa na to, że jak dotąd nie dostarczyła ona haseł, które mogłyby się znaleźć w kolejnej edycji "Dobrej zmiany". Moi goście analizują za to językowe starcie między rządzącymi, którzy promują hasło "Tarcza Antykryzysowa", a opozycją, która chciała przekonać wyborców do "Tamy Antykryzysowej".