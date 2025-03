Generał o słowach Putina. "Próbuje grać na zwłokę"

Według portugalskiego generała dywizji Joao Vieiry Borgesa, oświadczenie Putina sprowadza się do "ogłoszenia, że chce zakończenia wojny". - Wprawdzie dał jasno do zrozumienia, że chce szybkiego planu pokojowego, a nie jedynie zawieszenia broni, ale mówiąc o konieczności wyeliminowania "przyczyn konfliktu", postawił trudne do spełnienia warunki do zaprzestania walk - dodał.