Wstrząsające nagrania. Grupa nastolatków katuje kolegę

To jeden z dwóch filmów, które na swojej stronie opublikował serwis warszawawpigulce.pl. Na drugim ofiara otrzymała kilkanaście ciosów i kopniaków w głowę, w twarz oraz w plecy. Próbowano od niej wyłudzić pieniądze, zmuszono do przepraszania na klęczkach. Za co? Nic nie upoważnia do takiego traktowania drugiego człowieka.