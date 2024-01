Wściekłość kobiet i skandal po artykule dziennikarza. "Dość hipokryzji"

"Karolina Rogaska jest absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu i naszą koleżanką. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że została skrzywdzona przez Marcina Kąckiego. Odsunęliśmy go od pracy ze studentkami i studentami, poinformowaliśmy go o powodach tej decyzji. Wczoraj opublikował na łamach "Gazety Wyborczej" tekst-wyznanie, a dziś swoją odpowiedź na ten tekst na swoim FB zamieściła Karolina Rogaska. Karolino, wspieramy Cię, jesteśmy z Tobą. Wierzymy w to, co mówisz, i szanujemy Twoją odwagę" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.