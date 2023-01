Minus 20 stopni i paraliżujące śnieżyce jeszcze w tym tygodniu

- Północ Polski będzie pochmurna i deszczowa, południe z dużą ilością słońca i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, okresami dość silny, w porywach osiągający do 60 km/h nad morzem i do 70 km/h na Podkarpaciu - powiedziała Woźniak z IMGW-PIB.