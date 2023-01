"Niespotykane". IMGW nie żartuje. Tego rekordu się nie spodziewali

Średnia dobowa temperatura dla Słubic wyniosła za ostatnią dobę 15,3 st. C, a w Warszawie i Wrocławiu 15 st. C - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Mamy jednodniowe termiczne lato w samym środku zimy" - wyjaśnia w komunikacie IMGW i podkreśla, że to sytuacja niespotykana do tej pory w naszym klimacie.