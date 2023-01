Styczniowy rekord. Najcieplej w Warszawie

- W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że obecny nad Polską układ baryczny "zaciągnął" do nas porcję powietrza zwrotnikowego znad Hiszpanii. Już jutro przemieści się ona na wschód. W pierwszej połowie nadchodzącego tygodnia będzie jeszcze stosunkowo ciepło, z przeplatanką rozpogodzeń i deszczu. Na weekend od północnego wschodu może już wrócić do nas prawdziwa zima z opadami deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu, choć na tę chwilę nie są to jeszcze prognozy z dużym stopniem prawdopodobieństwa - wyjaśniła synoptyk