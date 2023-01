Epidemia w natarciu. "Szczyt przed nami"

Obecny wzrost zachorowań na grypę związany jest z tym, że w ostatnich latach z powodu izolacji dzieci po prostu tej choroby nie przechodziły. Do tego doszły przypadki, w których młodsze dzieci zaczęły uczęszczać do przedszkola, a to w wielu przypadków jest czas, w którym po raz pierwszy w życiu dochodzi u nich do zakażenia grypą. Takie infekcje mają ciężki przebieg.