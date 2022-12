Grypa, COVID, RSV. Jak odróżnić objawy infekcji?

Zdolność osoby już zakażonej do zarażania innych w przypadku grypy rozpoczyna się zwykle dzień przed wystąpieniem objawów chorobowych i trwa do 5 - 7 dni po zakażeniu. Wirus SARS - CoV - 2 może zakażać na dwa dni przed wystąpieniem objawów, a zdolność do zakażania może utrzymywać się do 21 dni po wystąpieniu objawów lub po zakażeniu u pacjentów bezobjawowych.