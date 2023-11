Wpadka Konfederacji. Wiemy, kto odpowiada za podatkowy bubel. Mentzen się odcina

To miało być powiedzenie nowej większości sejmowej: "sprawdzam". Wszak to Koalicja Obywatelska zapowiadała w swoich "100 konkretach na 100 dni" podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł. - Próbowali w kampanii przelicytować nasze propozycje, co było zabawne, ponieważ Donald Tusk za czasów swoich rządów podniósł kwotę wolną o 2 zł. No to teraz będziemy ich sprawdzać - mówi w programie WP Bosak.