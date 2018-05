Woda w Zatoce Gdańskiej zdatna do kąpieli. Sanepid publikuje wyniki po zrzucie ścieków

Pomorski Państwowy Wojewódzki Instytut Sanitarny zbadał próbki wody po awaryjnym zrzucie ścieków do rzeki Motławy. Ich jakość odpowiada rekomendowanym wymaganiom sanitarnym.

Pomorski sanepid przedstawił wyniki próbek wody, które zostały pobrane we wtorek z 12 miejsc w Gdańsku , Sopocie i Gdyni. Jakość wody w zakresie obecności bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków mieści się w rekomendowanych wymaganiach dla wody w kąpieliskach - informuje portal wsse.gda.pl.

PPWIS poinformował, że w kolejnych dniach nadal będzie monitorował sytuację, ze względu na możliwość wystąpienia negatywnych skutków w dłuższej perspektywie czasowej. Jednocześnie podtrzymuje prewencyjne ostrzeżenie do czasu zbadania próbek z czwartku oraz przedstawienia wyników badań Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska, które powinny być w piątek.

W połowie maja doszło do awarii silników w przepompowni ścieków na Ołowiance w Gdańsku. Nieczystości trafiły do Motławy, a stamtąd do morza. Badania przeprowadzone tuż po awarii wykazały przekroczenie norm zanieczyszczeń w całej Zatoce Gdańskiej. Wskaźniki zanotowały wtedy dużą ilość bakterii coli w wodzie.