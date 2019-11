Wielki powrót Renaty Beger

Renata Beger wraca do działalności związkowej. Czy to pierwszy krok byłej działaczki Samoobrony do aktywnej polityki?



Renata Beger założyła związek zawodowy rolników (PAP)

Piątkowy "Super Express" informuje, że Renata Beger założyła związek zawodowy rolników "Wyzwolenie". Była posłanka Samoobrony, która w 2006 r. nagrała rozmowy z politykami PiS proponującymi jej rozmaite benefity w zamian za poparcie mniejszościowego rządu, tłumaczy w rozmowie z tabloidem, że "chce wyzwolić rolników z pośrednictwa sprzedaży i skrócić łańcuch od rolnika do konsumenta". - Chcę wzmocnić rolników, zjednoczyć ich działania. Ktoś musi nas reprezentować - powiedziała gazecie.

Beger zapewniła, że jej związek jest apolityczny i nie będzie działał jako przybudówka jakiegokolwiek ugrupowania politycznego. - Nie będziemy się przytulać do żadnej partii - zapowiedziała.

Na pytanie, czy zamierza wrócić do polityki, odpadła: "nigdy nie mówię nigdy, ale teraz jestem zainteresowana tylko związkiem zawodowym".

