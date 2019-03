Wielka Brytania ma opuścić UE już za trzy tygodnie. Brexit nie może być opóźniony bez konkretnego uzasadnienia

Brexit: Wielka Brytania planowo ma wyjść z Unii Europejskiej wraz z końcem marca 2019. Czeka ją twardy brexit, odroczenie, nowa umowa, a może dojdzie do ponownego referendum?

Brexit — Wielka Brytania ma opuścić UE już za trzy tygodnie

Moment, w którym Wielka Brytania oficjalnie przestanie być członkiem Unii Europejskiej , zbliża się wielkimi krokami. W najbliższym czasie Brytyjczyków czeka seria głosowań w parlamencie związana z brexitem zaplanowanym na północ z 29 na 30 marca 2019. Należy zaznaczyć, że w zależności od ustaleń parlamentarzystów, ma to nastąpić w zgodzie z wynegocjowanymi ustaleniami albo chaosie będącym efektem tzw. twardego brexitu , czyli wyjścia z UE bez umowy. Przypominamy, że w połowie stycznia brytyjska Izba Gmin nie poparła proponowanego przez rząd Theresy May, projektu umowy brexitowej. Przeciwko propozycji zagłosowało aż 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia.

Brexit — kilka tygodni opóźnienia

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani, jest zdania, że datę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskie można opóźnić maksymalnie o kilka tygodni, czyli do początku lipca 2019. Zdaniem polityka, żeby do tego doszło, Brytyjczycy musieliby jednak przedstawić konkretne uzasadnienie takiej decyzji (np. plan przeprowadzenia ponownego referendum lub nowych wyborów). Przypominamy, że głosowanie w brytyjskim parlamencie w sprawie brexitu, odbędzie się we wtorek, 12 marca 2019 roku.