Wiatr w Polsce zrywał dachy, łamał drzewa oraz gałęzie. Minionej nocy strażacy interweniowali ponad tysiąc razy

Wiatr w Polsce minionej nocy dał się we znaki mieszkańcom południowej Polski. Żywioł zrywał dachy z domów oraz budynków gospodarczych. Na skutek zerwanych trakcji, około godziny 6, bez prądu pozostawało prawie 400 tys. odbiorców.

Wiatr w Polsce – południe po przejściu wichury

Wiatr w Polsce minionej nocy wyrządził wiele szkód. Wichura zerwała dachy z ponad 600 budynków, z których prawie 500 to budynki mieszkalne. W niedzielę strażacy interweniowali 2881 raz. Od północy do godziny 6 rano w poniedziałek 11 marca było to 1136 interwencji. W ich trakcie strażacy zabezpieczali budynki, z których silny wiatr zrywał dachy, a także udrażniali drogi, usuwali połamane drzewa oraz gałęzie. Na skutek uszkodzenia linii wysokiego napięcia bez prądu pozostaje około 400 tys. gospodarstw domowych.