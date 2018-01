"Wiadomości" wspomniały o WOŚP. Relacja obszerniejsza niż w zeszłym roku

W zeszłym roku "Wiadomości" TVP poświęciły Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 14 sekund, co spotkało się z dużą krytyką. W tym roku Orkiestrze poświęcono więcej czasu, choć to nie to samo, co jeszcze kilka lat temu.



W tym roku WOŚP inaczej zaistniała w "Wiadomościach" TVP (PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski)

W zeszłym roku TVP spotkała się z falą krytyki za relację z WOŚP, a raczej jej brak. W dniu 25. Finału Orkiestry na koniec "Widomości" Krzysztof Ziemiec wspomniał o finale WOŚP, co zajęło mu 14 sekund. W unikaniu tematu WOŚP telewizja publiczna poszła tak daleko, że z kurtki posła PO Arkadiusza Myrchy usunięto charakterystyczne serduszko Orkiestry. Ale to było w zeszłym roku.

W tym roku WOŚP inaczej zaistniała w "Wiadomościach" TVP. - Polacy otwierają swoje serca dla potrzebujących. Dziś na ulicach polskich miast zbierane są pieniądze do puszek WOŚP – powiedziała w głównym wydaniu programu Danuta Holecka. Dziennikarka podała też kwotę jaką zebrano. Trwało to 12 sekund. Później wyemitowano materiał. W nim Orkiestrze poświęcono kilkanaście sekund, po czym zaczęto wymieniać inne inicjatywy charytatywne. Wszystko to w duchu, że pomaga nie tylko WOŚP.

Relację TVP zauważył też Jerzy Owsiak, który mówił podczas konferencji prasowej. - Wszystkie media nas pokazały, również TVP! I tak ma być! – stwierdził pomysłodawca WOŚP.