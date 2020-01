Wędkarz wpadł do Jeziora Gielądzkiego. Wyłowiono jego ciało

Tragiczny finał poszukiwań wędkarza, który wypadł z łodzi do Jeziora Gielądzkiego. Według informacji policji utonął 32-letni mieszkaniec gminy Sorkwity (woj. warmińsko-mazurskie).

Na łodzi przebywało dwóch wędkarzy, obaj wpadli do wody. Jeden z mężczyzn zdołał dopłynąć do brzegu i dotrzeć do zabudowań we wsi Młynik koło Sorkwit. Ocalały wędkarz poinformował służby, że jego kolega po przewróceniu się łódki już nie wypłynął na powierzchnię.