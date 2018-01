Ważne słowa po rozmowach ministra zdrowia z rezydentami. Jest przełom?

Pięć godzin trwało spotkanie ministra zdrowia Łukasz Szumowskiego z lekarzami rezydentami w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Efekty są obiecujące. Szef resoru stwierdził, że "pojawiło się światełko w tunelu". Rezydenci przyznają: "rozpoczęliśmy realny dialog i negocjacje".



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szumowski podkreślił, że omówiono wszystkie postulaty rezydentów (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

Szumowski ocenił, że były to "dobre rozmowy" a spotkanie odbyło się w dobrej i życzliwej atmosferze. Podkreślił, że w trakcie rozmów zostały poruszone "wszystkie punkty, które postulowali rezydenci - począwszy od wzrostu nakładów, poprzez warunki pracy i płacy.

- Pojawiło się światełko w tunelu. Mam nadzieję, że kolejne spotkania i kolejne rozmowy będą owocowały dalszym postępem tych rozmów i efekcie uda się wynegocjować nowe rozwiązania dla dobra pacjenta, które będą satysfakcjonowały obie strony - powiedział Szumowski. Jego wypowiedź przytacza pap.pl.

"Tunel jest długi, światełko dostrzegalne"

Co na to rezydenci? Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński ocenił, że rozmowy były bardzo intensywne, konstruktywne i merytoryczne. Potwiedził, że omówione zostały wszystkie postulaty młodych lekarzy. Pojawiła się m.in. propozycja dotycząca punktu brzegowego, która była warunkiem przejścia do dalszych rozmów tzn. przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

- Na pewno dialog się rozpoczął, jesteśmy na długiej drodze do osiągniecia porozumienia - dodał. Pytany o wypowiedź ministra, że "widać światełko w tunelu" Biliński ocenił, że "tunel jest długi, (…) światełko jest dostrzegalne i to już plus".

"Z satysfakcją informujemy że rozpoczęliśmy REALNY dialog i negocjacje z MZ. Spotkanie upłynęło w dobrej atmosferze otwartości na argumenty obu stron. Jesteśmy w trakcie negocjacji, na stole są konkretne propozycje nad którymi obie strony będą pracować do czasu kolejnego spotkania" - dodali rezydenci na Twitterze.

Szczegóły rozmowy nie są znane. Ustalono, że przebieg rozmów nie zostanie na tym etapie ujawniony. Termin kolejnego spotkania ma zostać ustalony w poniedziałek.

Wypowiadają klauzulę

Lekarze rezydenci protestują od 2 października. Domagają się m.in. szybszego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia oraz wzrostu wynagrodzeń. Na początku prowadzili protest głodowy, potem zmienili formę protestu - zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out - umowę, na mocy której lekarze zgadzają się wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo.