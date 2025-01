Zabił psa, aby go nie oddać. Szczególne okrucieństwo 30‑latka

- Policjanci z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu natychmiast przystąpili do działania, by wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia udało się zatrzymać podejrzanego. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec naszego miasta - informuje aspirant sztabowy Agnieszka Głowacka-Kijek z zespołu prasowego KMP w Wałbrzychu.

Śledczy zarzucają 30-latkowi zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się do winy i wyjaśnił, że zabił psa, bo nie chciał, żeby ten męczył się w schronisku, do którego musiał go oddać. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem.