Pociąg uderzył w osobówkę. Poważny wypadek na torach

- Dziś ok. godz. 09:20 w pobliżu miejscowości Kaczorowy (gm. Raciąż) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia szynobusa z samochodem osobowym marki Chrysler. Wstępne ustalenia wskazują, na to że 45-letni kierowca samochodu jadący ze strony Raciąża został oślepiony przez słońce, co uniemożliwiło mu zobaczenie nadjeżdżającego szynobusu - poinformowała PAP oficer pras. KPP w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.