Upadł rząd Izraela. Powodem była służba wojskowa żydów religijnych

Premier Izraela ogłosił rozpad koalicji i przedterminowe wybory. Beniamin Netanjahu walczy teraz o utrzymanie władzy i pozostanie na wolności. Powrót do aktywnego życia publicznego rozważa Ehud Barak, legendarny komandos, lecz nieskuteczny polityk.

Według obecnego prawa wszyscy 18-letni obywatele z rodzin żydowskich i druzyjskich muszą iść do wojska. Chłopcy na 32 miesiące, a dziewczyny na 24. Zwolnieni są jednak uczniowie szkół religijnych, a więc przede wszystkim ultraortodoksi, którzy ponadto korzystają z hojnej pomocy finansowej państwa. Budzi to sprzeciw świeckich obywateli Izraela, którzy nie chcą spędzać lat w armii, w tym co roku poświęcać miesiąca na służbę w rezerwie, a do tego utrzymywać ludzi, którzy niczym nie ryzykują i nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.