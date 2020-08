Unikatowe znalezisko na dnie Odry. Może mieć nawet 800 lat

- To znalezisko unikatowe w skali Europy, a być może również całego świata - mówią szczecińscy muzealnicy cytowani przez portal wszczecinie.pl.

- Zwykle skórzane pochwy ulegają zniszczeniu. W tym przypadku miecz znajdował się jednak w środowisku sprzyjającym jej zachowaniu. Pozwoli to nam przeprowadzić dokładne badania dotyczące gatunków użytych materiałów i detali konstrukcji pochwy, co do tej pory było słabo rozpoznane ze względu na niedostatek innych źródeł bezpośrednich - tłumaczy dr hab. Anna Kowalska kustosz z Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.