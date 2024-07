"Unieruchomiono pasami". Kamiński idzie do Trybunału Praw Człowieka

Mariusz Kamiński podczas zorganizowanej w Strasburgu w środę konferencji, opowiedział o skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nieludzkie traktowanie. Powiedział, że zrobił to jako "torturowany przedstawiciel opozycji demokratycznej", po tym wszystkim, co jego i Macieja Wąsika spotkało za murami więzienia.